9.91 نقطة.. استمرار مكاسب مؤشر الأسهم.. بعد ارتفاع 74 شركة

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 9.91 نقاط ليقفل عند مستوى 10948.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 255 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.





الشركات الأكثر ارتفاعاً





أمريكانا وشمس الأكثر نشاطا في الكمية





ارتفاع السوق الموازية



وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والصناعات الكهربائية، ودله الصحية، وبآتك، ومسك الأكثر ارتفاعًا.أما أسهم شركات وقت اللياقة، ودار الأركان، والمتحدة للتأمين، وسلامة، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.73% و5.17%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، والأهلي الأكثر نشاطًا في الكمية، وأسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 32.16 نقطة ليقفل عند مستوى 22616.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.2 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.