9.91 نقطة.. استمرار مكاسب مؤشر الأسهم.. بعد ارتفاع 74 شركة

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ارتفع مؤشر الأسهم
السعودية الرئيس اليوم 9.91 نقاط ليقفل عند مستوى 10948.86 نقطة، وبتداولات بلغت
قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 255 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والصناعات الكهربائية، ودله الصحية، وبآتك،
ومسك الأكثر ارتفاعًا.
الشركات الأكثر ارتفاعاً
أما أسهم شركات وقت اللياقة، ودار الأركان، والمتحدة للتأمين، وسلامة، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.73% و5.17%.