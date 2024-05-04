160 ألف مركبة في عامين.. تعرف على أبرز الدول التي تُصدّر سيارات للمملكة

أ أ

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن حجم واردات السيارات إلى المملكة خلال عامي 2022 و 2023، كما كشفت عن أبرز الدول التي تصدر المركبات إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2022 و2023 عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة.



أبرز دول تصدر السيارات للمملكة:



فحص المركبات:



وأوضح المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي، أنه في عام 2023 بلغت واردات السيارات 93,199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022م 66,870 سيارة.ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات إلى السعودية خلال العامين الماضيين.ويشكّل السوق السعودي واحداً من أكبر الأسواق على مستوى العالم في بالسيارات، حيث تستحوذ السعودية على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم.من جانبه بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات بالهيئة قد أخضعت للفحص 60,473 مركبة خلال العام 2023، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18,150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، وعلى مواصلة الهيئة لدورها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.