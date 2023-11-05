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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 86 نقطة.. بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال

اسعار الأسهم1
أسعار سوق الأسهم
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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 85.59 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.اضافة اعلان
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.


ارتفاع أسعار رعاية والباحة وأسلاك

 وكانت أسهم شركات رعاية، والباحة، وأسلاك، والوطنية، بدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا.
أما أسهم شركات الاتحاد، وجي آي جي، وثمار، والتعاونية، وبروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و8.03%.


أرامكو والباحة.. الأكثر نشاطا بالكمية

 وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وأديس، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والإنماء، وأديس هي الأكثر نشاطا في القيمة.


ارتفاع السوق الموازية 214 نقطة

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 214.75 نقطة ليقفل عند مستوى 22584.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 713 ألف سهم.

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