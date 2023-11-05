ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 86 نقطة.. بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال

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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيس اليوم
مرتفعًا 85.59 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8
مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.
وكانت أسهم
شركات رعاية، والباحة، وأسلاك، والوطنية، بدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا.
ارتفاع أسعار رعاية والباحة وأسلاك
أما أسهم شركات الاتحاد، وجي آي جي، وثمار، والتعاونية، وبروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و8.03%.