مؤشر سوق الأسهم يخسر 158.40 نقطة بعد انخفاض سعر 150 شركة

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انخفض مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 158.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10496.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع. اضافة اعلان





ارتفاع سعر أسهم ثمار والتطويرية الغذائية





شمس والباحة الأكثر نشاطا بالكمية





تراجع السوق الموازية



وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً ما بين 9.96% و7.10%.وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا بالكمية.فيما جاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والأهلي، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23356.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.