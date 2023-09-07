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انخفاض غير متوقع في مخزون النفط والبنزين في أمريكا

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مخزون النفط والغاز - أرشيفية
أ أ
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قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إن مخزونات النفط الخام والبنزين بالبلاد انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.اضافة اعلان

مخزونات الخام:


وأوضحت أن مخزونات الخام انخفضت إلى 6.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين والذين توقعوا في وقت ساق حدوث انخفاض بمقدار 2.1 مليون برميل وهو ما لم يحدث.

وانخفضت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل، فيما ارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام 20 ألف برميل يوميا، فيما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض مقداره 950 ألف برميل.

نواتج التقطير:


وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 700 ألف برميل خلال الأسبوع، وذلك مقابل توقعات لزيادة 240 ألف برميل، في الوقت الذي انخفض فيه صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 250 ألف برميل يوميا.

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