تباين أسعار النفط مع انحسار دعم الصين لإنعاش الاقتصاد

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تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تلاشي الدعم من الإجراءات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها، وهو ما جاء في مواجهة أثر التوقعات بتمديد خفض الإمدادات من جانب عضوين رئيسيين في أوبك+ وهما المملكة وروسيا.





خام برنت يسجل 89 دولارًا للبرميل



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عشرة سنتات بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 88.90 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 33 سنتًا أو 0.39 بالمئة إلى 85.88 دولار بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.تمديد تخفيضات النفط الطوعيةمن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية في أكتوبر، وقال نائب رئيس وزراء روسيا إن البلاد ستكشف عن اتفاق جديد لخفض الإمدادات في إطار أوبك+ هذا الأسبوع.وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن زيادة الصادرات من إيران ونيجيريا يقابلها انخفاض في إنتاج المملكة".مضيفة أن الأنباء الواردة من روسيا ساعدت أيضًا في تهدئة المخاوف من زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.تعزيز اقتصاد الصينومن المؤثرات السلبية، تأخذ الأسواق في الاعتبار بشكل عام الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرًا لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.مما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط.وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو 5% مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض فاق التوقعات التي كانت 2.5 بالمئة واستمرار في التراجع للشهر الخامس على التوالي.