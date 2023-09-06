ترافيجورا: النفط مرشح لارتفاعات سعرية رغم "الهشاشة" (تحليل)

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تشير الأحداث المتلاحقة، إلى أن أسعار النفط قد ترتفع في ظل التباين بين ارتفاع أسعار الفائدة ونقص الاستثمار الذي يضغط على السوق، وفقًا لـ"مجموعة ترافيجورا" لتجارة السلع الأساسية.

قال بن لاكوك، الرئيس المشارك لتداول النفط، في مقابلة على هامش مؤتمر APPEC في سنغافورة، إن الرأي المتفق عليه هو أن تظل الأسعار بالقرب من المستويات الحالية، لكن السوق "أكثر هشاشة مما تبدو عليه".





برنت يقترب من 90 دولارًا للبرميل



المراهنة على 100 دولار



مخاطر الطقس



يقترب خام برنت من 90 دولاراً للبرميل بعد أن خفض تحالف "أوبك+" المعروض وهي قيود يمكن أن تستمر لفترة.وقال يوم الاثنين "أحد الأسباب هو نقص الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط، بينما نجد أسعار الفائدة المرتفعة، التي تجعل الاحتفاظ بالنفط في المخازن أكثر تكلفة.فهذا يعني أنه لا يوجد الكثير من الركود أو المرونة، وإذا جمعنا كل ذلك معاً، سنحصل على سوق عرضة لارتفاع الأسعار.تداول عقود خيارات النفط تظهر ثقة في استمرار الارتفاع الأخير في الأسعار، مما يعزز الرهانات على أن النفط الخام سوف يرتفع نحو 100 دولار.حتى مع استمرار الشكوك حول اقتصاد الصين. ومع ذلك، قال لاكوك وغيره من الحاضرين في المؤتمر إن الأمر لم يكن سيئاً عندما يتعلق الأمر باقتصاد الصين.راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، قال في وقت سابق من اليوم، إن تخفيضات "أوبك+" كانت ناجحة.كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قد قال الأسبوع الماضي إن روسيا اتفقت مع حلفائها في المجموعة على مزيد من القيود.لاكوك قال إن الطقس القاسي في جميع أنحاء العالم، وخاصة درجات الحرارة المرتفعة، كان له تأثير مادي على مصافي التكرير والموثوقية التشغيلية للمصانع.واستشهد بأمثلة في إيطاليا والولايات المتحدة هذا الصيف، وكيف كان للانقطاعات المحلية تأثير مضاعف على المكررات وأسعار المنتجات على مستوى العالم.وقال: "إن الظروف الجوية القاسية التي شهدناها هذا العام تمثل مشكلة كبيرة.. لقد خلقت الحرارة مشكلات كبيرة للمصافي في أوروبا وأميركا مع المزيد من الانقطاعات والمشكلات التي يصعب إصلاحها".