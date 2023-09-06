الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ترافيجورا: النفط مرشح لارتفاعات سعرية رغم "الهشاشة" (تحليل)

ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط قد ترتفع في الفترة المقبلة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تشير الأحداث المتلاحقة، إلى أن أسعار النفط قد ترتفع في ظل التباين بين ارتفاع أسعار الفائدة ونقص الاستثمار الذي يضغط على السوق، وفقًا لـ"مجموعة ترافيجورا" لتجارة السلع الأساسية.
قال بن لاكوك، الرئيس المشارك لتداول النفط، في مقابلة على هامش مؤتمر APPEC في سنغافورة، إن الرأي المتفق عليه هو أن تظل الأسعار بالقرب من المستويات الحالية، لكن السوق "أكثر هشاشة مما تبدو عليه".

برنت يقترب من 90 دولارًا للبرميل

يقترب خام برنت من 90 دولاراً للبرميل بعد أن خفض تحالف "أوبك+" المعروض وهي قيود يمكن أن تستمر لفترة.
وقال يوم الاثنين "أحد الأسباب هو نقص الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط، بينما نجد أسعار الفائدة المرتفعة، التي تجعل الاحتفاظ بالنفط في المخازن أكثر تكلفة.
فهذا يعني أنه لا يوجد الكثير من الركود أو المرونة، وإذا جمعنا كل ذلك معاً، سنحصل على سوق عرضة لارتفاع الأسعار.

المراهنة على 100 دولار

تداول عقود خيارات النفط تظهر ثقة في استمرار الارتفاع الأخير في الأسعار، مما يعزز الرهانات على أن النفط الخام سوف يرتفع نحو 100 دولار.
حتى مع استمرار الشكوك حول اقتصاد الصين. ومع ذلك، قال لاكوك وغيره من الحاضرين في المؤتمر إن الأمر لم يكن سيئاً عندما يتعلق الأمر باقتصاد الصين.
راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، قال في وقت سابق من اليوم، إن تخفيضات "أوبك+" كانت ناجحة.
كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قد قال الأسبوع الماضي إن روسيا اتفقت مع حلفائها في المجموعة على مزيد من القيود.

مخاطر الطقس

لاكوك قال إن الطقس القاسي في جميع أنحاء العالم، وخاصة درجات الحرارة المرتفعة، كان له تأثير مادي على مصافي التكرير والموثوقية التشغيلية للمصانع.
واستشهد بأمثلة في إيطاليا والولايات المتحدة هذا الصيف، وكيف كان للانقطاعات المحلية تأثير مضاعف على المكررات وأسعار المنتجات على مستوى العالم.
وقال: "إن الظروف الجوية القاسية التي شهدناها هذا العام تمثل مشكلة كبيرة.. لقد خلقت الحرارة مشكلات كبيرة للمصافي في أوروبا وأميركا مع المزيد من الانقطاعات والمشكلات التي يصعب إصلاحها".

اقرأ أيضا

تمويل ميسر من الصندوق الصناعي للمشاريع بنسبة 50% من التكلفة

ارتفاع أسعار النفط وقلق في الأسواق من نقص الإمدادات

195 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

روسيا تمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى هذا الموعد

صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 3 5:38 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تباين أسعار النفط مع انحسار دعم الصين لإنعاش الاقتصاد

اسعار النفط 11:39 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

أسعار النفط.. برنت يتجاوز 88 دولاراً ويحقق أعلى تسوية منذ عام

اسعار النفط 6:33 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

أسعار النفط ترتفع بفضل نقص المعروض والانقلاب العسكري في الجابون

ارتفاع أسعار النفط 7:27 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف الإمدادات يدفعان أسعار النفط للارتفاع

اقرأ أيضا

F5NA-z8a4AAGOz7
5:18 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

"سيتي سكيب" انطلاق أكبر معرض عقاري في العالم الأحد القادم بالرياض

اسعار الاسهم
4:55 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم مستمر في الإنخفاض

مبادرة تحفيز الصناعة
4:48 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة لإصدار شهادة المحتوى المحلي لهذا الهدف

وزارة الطاقة
4:47 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

لطاقة: تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها