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ارتفاع أسعار النفط وقلق في الأسواق من نقص الإمدادات

أوبك
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات بعد أن مددت المملكة وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

برنت يتجاوز 90 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 90.21 دولار للبرميل.
وسحل الخام يوم الثلاثاء أول تجاوز لمستوى 90 دولارًا منذ نوفمبر في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.

المملكة تمدد تخفيض الإنتاج لنهاية 2023

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" يوم الثلاثاء عن مسؤول بوزارة الطاقة أن المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميًا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان يوم الثلاثاء إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام الجاري.
تأتي التخفيضات الطوعية للمملكة وروسيا علاوة على خفض إبريل الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.
وقالت "واس" ونوفاك إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريًا لدراسة زيادة حجم التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادًا على أوضاع السوق.

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