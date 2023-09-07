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ارتفاع أسعار النفط وهبوط مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد هبطت الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
وأشارت إلى أن ذلك سيعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من المملكة وروسيا.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي بعد التسوية أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر أيلول.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

خام برنت يسجل 90.72 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا إلى 90.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 87.65 دولار.
وارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن مددت المملكة وروسيا تخفيضات طوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام.
وتبلغ تخفيضات المملكة مليون برميل يوميًا، فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميًا. وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى وافق عليها العديد من منتجي تحالف أوبك+ في إبريل وتستمر حتى نهاية 2024.
وتعتزم الدولتان مراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات شهرية بشأن تقليص الإنتاج أو زيادته.

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