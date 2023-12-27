الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض أسعار النفط 1.5%.. وخام برنت أقل من 80 دولارًا

النفط
تراجع أسعار النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شهدت أسعار النفط في آخر جلسة انخفاضا بنسبة 1.5%، وتراجع أسعار خام برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل.

أسعار النفطاضافة اعلان

وفي جلسة سابقة تراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إذ هبطت 0.1 في المائة إلى 81.02 دولار للبرميل، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي انخفض 0.2 في المائة إلى 75.45 دولار للبرميل.

عودة شركات الشحن إلى البحر الأحمر

وعلى الرغم من استمرار هجمات البحر الأحمر، استأنفت شركات شحن كبرى مثل "ميرسك" الدنمركية و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.
ومن المتوقع أن تعلن "هاباج لويد" الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة اليوم.

تأثير الحرب في غزة مستمر على أسواق النفط

ويظل احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة من المحركات الرئيسة لمعنويات السوق.
ومن العوامل التي حدت أيضا من تراجع أسعار النفط استمرار دعم السوق بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في 2024.

انخفاض أسعار الفائدة يحفز الطلب على النفط

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

اقرأ أيضا

الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضا 30 مليار ريال خلال شهر

خطوات ورابط الحصول على وظيفة في التعليم عبر تمهير 1445

تحذير من سكني حول شراء الخيارات السكنية أو تأجيرها أو التنازل عنها

أسعار العملات في المملكة اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. الإسترليني بـ4.77 ريال

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء.. ريالاً ونصف مع بداية التعاملات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 7:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع عودة شركات الشحن الكبرى إلى البحر الأحمر

انخفاض أسعار النفط 9:50 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

النفط يواصل الصعود رغم قلق المستثمرين .. و"برنت" عند 81 دولارا للبرميل

النفط 8:14 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

النفط يضغط على الدولار .. و"برنت" يتجاوز 76 دولارا للبرميل

أسعار النفط 6:56 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في أمريكا

اقرأ أيضا

الدولار2
9:03 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

سعر الدولار يصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر

هيئة الزكاة 1
7:51 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الزكاة تفرض 3 غرامات على المنشآت الأجنبية بسبب ضريبة الدخل

أسعار النفط
7:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع عودة شركات الشحن الكبرى إلى البحر الأحمر

الشقق السكنية
2:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الهيئة العامة للعقار
6:13 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بدء تطبيق السجل العقاري في ثمانية أحياء جنوب وغرب الرياض

القتيل الحربي
6:00 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. في ساحة القصاص بجدة.. تفاصيل جديدة حول عفو "القريقري" عن قاتل ولده (فيديو)

ا
5:39 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أب يتبرع بكبده لطفلته في مكة المكرمة (تفاصيل مؤثرة)

حساب المواطن
5:21 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

لديها ابنة ومتزوجة من أجنبي.. كيف تستفيد من دعم المواطن ؟

أخبار السعودية
5:04 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. الخطاب الملكي السنوي وأمطار وسيول على الرياض و10 مناطق وتعويض التأمينات

GCW7sPQXEAACrPJ
4:39 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عقب صدور أوامر ملكية بتعيينهم بمناصب جديدة.. أمراء يؤدون القسم أمام خادم الحرمين وولي العهد