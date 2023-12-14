الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في أمريكا

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة.
وذلك بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.اضافة اعلان
وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الإشارات إلى انخفاض الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

أسعار خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.72 دولار للبرميل عند التسوية بحلول 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 69.95 دولار.
وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر

وتعرضت ناقلة نفط في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن لإطلاق نار من قبل مسلحين على متن زورق سريع فضلاً عن استهدافها بصواريخ، في أحدث عملية تهدد الطريق الملاحي بعد تحذير أصدرته مليشيا الحوثي في اليمن للسفن من التوجه إلى دولة الاحتلال.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر بالتزامن مع انخفاض الواردات.

المخاوف المبالغ فيها

وفي تقريرها الشهري، أرجعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الانخفاض الأحدث لأسعار النفط الخام إلى "المخاوف المبالغ فيها" بشأن نمو الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 10% منذ أعلنت أوبك+ عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في 30 نوفمبر.

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