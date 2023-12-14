الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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النفط يضغط على الدولار .. و"برنت" يتجاوز 76 دولارا للبرميل

النفط
النفط
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واصلت أسعار النفط اليوم الخميس الارتفاع من الجلسة الماضية بدعم من تراجع الدولار ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في العام المقبل.
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ارتفاع أسعار النفط:


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.49 دولار بما يعادل 3.4 بالمئة إلى 76.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار أو 3.50 بالمئة إلى 71.88 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

وتقديرات 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما عزز تراجع الدولار الأسعار وذلك بعد إشارة البنك المركزي الأمريكي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض لعام 2024.

وانخفض الدولار اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وخفض تكاليف الاقتراض سيحدث في 2024.

وقالت تينا تنغ المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس في مذكرة للعملاء "انتعشت أسعار النفط الخام قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، وازدادت انتعاشا بعده".

الفائدة المنخفضة:


وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وانخفاض الدولار يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وأوضحت أن أسعار النفط تلقت دعما أيضا بعد سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية.


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