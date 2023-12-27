تراجع أسعار النفط مع عودة شركات الشحن الكبرى إلى البحر الأحمر

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة.

وفي الوقت ذاته، بدأت شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





انخفاض العقود الآجلة لخام برنت



تصاعد الحملة العسكرية في غزة



شركات الشحن الكبرى تستأنف أعمالها



انخفاض أسعار الفائدة



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل.وارتفعت الأسعار، أمس الثلاثاء، أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي، والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من 3%، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب.ومع ذلك، فإن احتمال استمرار الحملة العسكرية لدولة الاحتلال في غزة لفترة طويلة، وامتداد الصراع إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر لا يزال من المحركات الرئيسة لمعنويات السوق.وقال رئيس أركان دولة الاحتلال، هرتسي هاليفي، للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحرب في غزة ستستمر "لعدة أشهر"، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاويات في البحر الأحمر.وعلى الرغم من الهجوم، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنمركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة. ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباج لويد الألمانية قرارها بشأن استئناف المرور في المنطقة اليوم الأربعاء.ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ 2% أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسة مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.