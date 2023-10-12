وزير الصناعة يُعلن تدشين 3 مصانع للأدوية بهدف توطين القطاع

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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الخميس، أنه تم تدشين 3 مصانع للأدوية في مدينة سدير.

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افتتاح مصانع الأدوية يهدف لتوطين القطاع



الخريف يفتتح عدة مصانع في مدينة سدير



القطاع الصناعي جاذب للاستثمار المحلي



اهتمام وتمكين غير محدودين



وأكد في تصريحات لـ"الإخبارية"، أنه يحرص دومًا على زيارة المدن الصناعية، وأن التدشين يأتي بهدف توطين القطاع.وأوضح أن زيارته اليوم ركزت على الصناعات الدوائية، وأن هناك جهودًا كبيرة مبذولة في هذا القطاع، سواء على مستوى الأدوية أو اللقاحات والأجهزة الطبية.وأضاف أن مدينة سدير الصناعية أصبحت من المدن الصناعية الكبرى، وأنه استمع اليوم إلى شرح مفصل عن المنتجات التي تقدمها المدينة الصناعية ومصانعها.وفي وقت سابق، أكد الخريف، أن القطاع الصناعي في المملكة اليوم أصبح جاذبًا بشكل كبير للاستثمارات، والكثير من المستثمرين المحليين في مجالات أخرى يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الصناعي.وبين أن المحتوى المحلي هو جزء أساسي من أجندة صندوق الاستثمارات العامة، ويحظى باهتمام وتمكين غير محدودين، ويظهر هذا في مستهدفات الصندوق للوصول إلى 60% نسبة محتوى محلي في شركاته بنهاية عام 2025.