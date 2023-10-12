وزير الصناعة يُعلن تدشين 3 مصانع للأدوية بهدف توطين القطاع

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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الخميس، أنه تم تدشين 3 مصانع للأدوية في مدينة سدير.
افتتاح
مصانع الأدوية يهدف لتوطين القطاعوأكد
في تصريحات لـ"الإخبارية"، أنه يحرص دومًا على زيارة المدن الصناعية، وأن
التدشين يأتي بهدف توطين القطاع.
الخريف يفتتح عدة
مصانع في مدينة سديروأوضح أن زيارته
اليوم ركزت على الصناعات الدوائية، وأن هناك جهودًا كبيرة مبذولة في هذا القطاع، سواء
على مستوى الأدوية أو اللقاحات والأجهزة الطبية.
وأضاف أن مدينة سدير الصناعية أصبحت من المدن الصناعية الكبرى، وأنه استمع اليوم إلى شرح مفصل عن المنتجات التي تقدمها المدينة الصناعية ومصانعها.