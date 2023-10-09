100 شركة وطنية في معرض "صُنع في السعودية" الاثنين القادم

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تستضيف الرياض في الفترة من 16 - 19 أكتوبر الحالي النسخة الثانية من معرض "صُنع في السعودية" تحت شعار "الصنعة سعودية".

ويقام المعرض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف. اضافة اعلان





نجاحات الصناعات الوطنية





100 شركة وطنية من 20 قطاع





دعم الصناعة الوطنية



ويُعد المعرض تجربة استثنائية تستعرض بها الصناعات الوطنية نجاحاتها تحت مظلة واحدة، بما يعزز صورة المنتجات الوطنية.ويحقق أحد أهم أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج "صنع في السعودية"، في جعل المنتج الوطني خيارًا مفضلًا محليًا وعالميًا.ويتضمن المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة وطنية، تتنوع بين أكثر من 20 قطاع صناعي وخدمي.كما سيتضمن المعرض ورش عمل لإثراء الصناعات السعودية بعدد من التجارب المميزة، ومؤتمرًا مصاحبًا على مدى 3 أيام.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة بمشاركة أبرز المتحدثين المحليين والعالميين.ويجمع المعرض أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية والتعريف بها أمام زواره، بشكل يسهم في دعم الصناعة الوطنية وإبراز تنوعها وجودتها التنافسية وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.