الخريف: تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في الصناعة والتعدين

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زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المقر الرئيس لفرع "سابك" في مدينة شنغهاي الصينية. اضافة اعلان

والتقى بالرئيس الإقليمي لشمال آسيا للشركة السيد لي لي، وناقش معه تجربة سابك في السوق الصيني وخبراتها العالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.





الخريف يطلع على منتجات سابك



زيارة مقر شركة هواوي



زيارة مقر مجموعة شينت



تعزيز الشراكة الاقتصادية



واطلع الخريف على المعرض الخاص بمنتجات "سابك" والذي يحتوي على العديد من المنتجات عالية الجودة في صناعة السيارات والإلكترونيات والإضاءة، وقطاع البناء والتعبئة والتغليف، والأجهزة والمعدات الطبية وغيرهم.إلى ذلك.. قام معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بزيارة لمقر شركة هواوي الرئيس للبحث والتطوير والابتكار في دوانقون الصينية، والتقى مؤسس هواوي السيد رن جينغ في؛ ليطّلع خلال زيارته على أحد أكبر مصانع الشركة للتقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية.كما قام الخريف بزيارة المقر الرئيس لمجموعة شينت الصينية في شنغهاي، وبَحَثَ مع رئيس المجموعة السيد تشو شين مين، تشجيع الاستثمار بين البلدين في الصناعات الكهربائية وتقنيات المياه وقطاعات الطاقة، إضافة إلى مناقشة خطط المجموعة الصينية واهتمامها بالتوسع والتكامل المعرفي في المملكة العربية السعودية، واطلع على خططها للتكامل المعرفي والتكنولوجيا والتدريب.ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.