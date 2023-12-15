الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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"التمويل الدولي" يتوقع نمو اقتصاد المملكة 2.3% في 2024

معهد التمويل الدولي
معهد التمويل الدولي
أ أ
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توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بـ 2.3% في عام 2024 بدعم من القطاع غير النفطي، وفق تقرير حديث.

دور تمديد سياسة خفض إنتاج النفط الطوعياضافة اعلان

وأشار المعهد إلى أن تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 وفق اتفاق تحالف "أوبك+" في 30 نوفمبر الماضي.
وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج المملكة من 9.7 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى 9.4 مليون برميل يومياً في عام 2024.

توقعات وزارة المالية حول نمو اقتصاد المملكة

توقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، تأتي أقل من تقديرات وزارة المالية، وفق موازنة 2024.
وتتوقع وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا 4%

وفي 10 أكتوبر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
وقدر الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي التي بلغت 1.9%.

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