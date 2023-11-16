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"موديز": 4.6 % ارتفاع لنمو اقتصاد المملكة في 2024

موديز
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
أ أ

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.
وبحسب تقديرات الوكالة الواردة في تقرير حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة، فإن النمو في المملكة سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وذلك في خفض لتوقعاتها مقارنة مع توقعات سابقة صادرة منذ أغسطس 2023.اضافة اعلان
وكان صندوق النقد الدولي خفّض في شهر أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو 2023.

1.6 % مؤشر التضخم في أكتوبر

وكشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء، أمس الأربعاء، أن التضخم السنوي في المملكة سجّل تباطؤًا في أكتوبر 2023 للشهر الخامس على التوالي.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي حيث بلغ 1.7%.
وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في 20 شهرًا يناير 2022.

ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن

ووفقًا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2023 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، فإن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في أكتوبر متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثر كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023 نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%..

ارتفاع أسعار الأغذية

كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.

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