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تراجع الصادارت السلعية للمملكة 17.1% بقيمة 103.8 مليار ريال في سبتمبر

الصادرات
صادارت المملكة
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انخفضت الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2023م بنسبة 17.1% عن الشهر المماثل من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 103.8 مليار ريال، منخفضة عن 125.3 مليار.اضافة اعلان

انخفاض الصادرات البترولية 17.2 مليار ريال

وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال، بنسبة 17.1%، فيما بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار في سبتمبر 2022م.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 80.0% في شهر سبتمبر 2022م إلى 80.1% في شهر سبتمبر الماضي.

تراجع الصادرات السلعية 0.2 مليار ريال

فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023م بمقدار 0.2 مليار ريال وبنسبة 0.1%.، ووفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء.
وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير) بمقدار 5.4 مليار وبنسبة 20.7% بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023م.

تراجع الواردات بنسبة 2.2%

أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر سبتمبر 2023م بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال، مقابل 61.5 مليار في الشهر المماثل من العام الماضي.
وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2023م بمقدار 9.6 مليار وبنسبة 13.7%.

منتجات الصناعات الكيماوية

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 30.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت بنسبة 35.8 بمقدار 3.5 مليار ريال.
تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 27.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 20.0% بمقدار 1.4 مليار عن شهر سبتمبر 2022م.

الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية

وكانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 21.7% من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها، وهي تشكل %17.9% من إجمالى الواردات.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر سبتمبر 2023م إذ بلغت 34.5% مقابل 40.7% في شهر سبتمبر 2022م.
وذلك نتيجة للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، إذ بلغ (17.2%) مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 2.2% خلال هذه الفترة.

الصين الوجهة الرئيسة للصادرات

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 19.0 مليار ريال 18.3% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر 2023م مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات.
تليها اليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة 11.4 مليار 11.0% من إجمالي الصادرات)، و10.2 مليار (9.9% من إجمالي الصادرات، على التوالي.

أهم 10 دول تستقبل صادرات المملكة

وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 69.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.1% من إجمالي الصادرات.

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