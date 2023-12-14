الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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شهادة معتمدة.. "المالية" تطرح 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

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وزارة المالية
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أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع منصة دروب عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية عن بُعد في مسار المحاسبة المالية للرجال والنساء عبر برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة، مع شهادات معتمدة على النحو التالي:

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* الدورات المتاحة:

1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول).
2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الثاني).

3- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثالث).
4- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الأول).
5- معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثاني).
6- إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.
8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.



* المزايا:

1 - شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
2 - دورات مجانية مستمرة عن بعد للرجال والنساء من مختلف المناطق.


 * ملاحظة:

 يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الإنتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.


 * طريقة التسجيل:

 التسجيل متاح حالياً طريق اختيار الدورة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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