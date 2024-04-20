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"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج الزيوت العطرية بالطائف

وزارة البيئة
أرشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية في مدينة الورد الطائفي بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة بمساحة إجمالية 85294.05 متر مربع بجوار سد عكرمة؛ بهدف إنتاج الزيوت العطرية.اضافة اعلان

وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن الفرصة تأتي بغرض رفع مستوى جودة المركبات العطرية المكونة لزيت الورد وإنتاجها بجودة عالية، ودعم الأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة، مشيراً إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 2 يونيو 2024، وآخر موعد لاستلام الاستفسارات 20 مايو 2024، وموعد فتح المظاريف هو 4 يونيو 2024.
ويمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.

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