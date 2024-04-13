طرح 20 فرصة استثمارية في محافظة يدمة بـ"نجران"

أ أ

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".





أنشطة مختلفة:



فرص استثمارية بالمدينة المنورة:



فرص استثمارية بحي العهن:



وتتضمن الفرص المطروحة الأنشطة التجارية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة التسوق والفعاليات، في مواقع متعددة بالمحافظة، تشمل الحدائق، والساحات والميادين، والطرق الرئيسية، والممشى العام في المحافظة.وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تتنوع بين عقود مؤقتة، وعقود من 5 سنوات إلى 25 سنة في أنشطة متعددة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".ومؤخرًا، أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مركز معارض ومؤتمرات وأنشطة عامة الواقع في طريق رافع الأنصاري بحي العاقول بالمدينة المنورة.وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 61953 متراً مربعاً، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10٪؜ من مدة استثمار العقد.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 7 من شهر مايو المقبل.وفي فبراير الماضي أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، للإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي ترفيهي، يقع في حي العهن جنوب المدينة المنورة.وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 20 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 6,829 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 5٪؜ من مدة استثمار العقد.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 9 من شهر سبتمر المقبل.