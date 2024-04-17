الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة السوق توافق على طرح صندوق"سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" طرحا عاما

هيئة-السوق-المالية
هيئة السوق المالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية طرح وحدات "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.اضافة اعلان

 الاطلاع على الشروط والأحكام:


وأوضحت إلى أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. مشيرة إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وقالت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

اقرأ أيضا

عالميًا.. استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

"إنفاذ": إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 16 إبريل.. اليورو بـ 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 إبريل.. عيار 21 يُسجل 249 ريالًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 3:18 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

لهذا السبب.. أسعار الذهب تبلغ مستويات قياسية جديدة

ضريبة القيمة المضافة 12:20 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

"الزكاة والضريبة" تكشف عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين 4:37 م السبت، 30 مارس 2024

المملكة تحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في القطاع السياحي.. كم حصدت من إنفاق الزوار؟

ميناء الملك عبدالعزيز 9:24 م الأحد، 24 مارس 2024

موانئ تضيف خدمة جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام