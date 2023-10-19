الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأهداف والقضايا.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا

الطاولة المستديرة
أرشيفية
أ أ
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ينطلق اليوم الخميس، اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا في الرياض.

تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلديناضافة اعلان

يهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا.
كما يهدف إلى تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

مناقشة آخر تحديثات رؤية المملكة

ومن المقرر أن يتم مناقشة آخر تحديثات رؤية السعودية 2030 وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث يتم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة.

التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية


كما أكد الاجتماع على أهمية التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية، للارتقاء باقتصاد المملكة وإندونيسيا، وبحث زيادة حجم الدعم في مجال اللوجستيات والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.

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