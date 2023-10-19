الأهداف والقضايا.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا

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ينطلق اليوم الخميس، اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا في الرياض.





تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين اضافة اعلان



مناقشة آخر تحديثات رؤية المملكة



التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية



يهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا.كما يهدف إلى تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.ومن المقرر أن يتم مناقشة آخر تحديثات رؤية السعودية 2030 وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث يتم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة.كما أكد الاجتماع على أهمية التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية، للارتقاء باقتصاد المملكة وإندونيسيا، وبحث زيادة حجم الدعم في مجال اللوجستيات والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.