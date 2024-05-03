أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 3 من مايو..الفرنك السويسري بـ 4 ريالات

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 3 من مايو، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر الدولار واليورو مقابل الريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4 ريالات، والفرنك السويسري بـ 4.7 ريال.درهم إماراتي: 1.0210 ريالدينار بحريني: 9.9456 ريالدينار كويتي: 12.1694 ريالريال عماني: 9.7403 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.6849 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0063 ريالفرنك سويسري: 4.0790 ريالوتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.