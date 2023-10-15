بقيمة 707 ملايين ريال .. المملكة تسجل 985 صفقة عقارية في يوم واحد

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سجلت المملكة اليوم، 985 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية 707 ملايين ريال بمساحة متداولة 2.5 مليون متر مربع





الرياض أولا: اضافة اعلان



الأحياء:



وزارة العدل:



تراجع صفقات شهر محرم 1445هـ



ارتفاع الصفقات العقارية التجارية



حصة الصفقات التي تمت على قطع الأراضي



أكثر المدن نشاطا من حيث القيمة



وسجلت الرياض 248 صفقة بقيمة 269 مليون ريال على مساحة 110 آلاف متر مربعوفيما يخص الأحياء الأكثر تداولا في المملكة، اليوم، فهي كالتالي:1- مخطط أرض حمدان - دومة الجندل بعدد العمليات 23 بقيمة صفقات 23 ألف ريال.2- بعد ذلك "مريخ -جدة" بعدد عمليات 15 عملية بقيمة صفقات 9 ملايين ريال.3- شرق وادي بن مشيل - خميس مشيط بعدد عمليات 14 عملية وقيمة صفقات 9 ملايين ريال.في وقت سابق، كشفت بيانات وازة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها خلال شهر محرم الماضي 1445، بنسبة 35%، لتصل إلى نحو 18.98 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1444هـ.ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر ذي الحجة 1444هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار ريال، وبنسبة 5%.، وفقا لـ "عكاظ".وانخفض عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر محرم 1445هـ إلى نحو 15.7 ألف صفقة، مقارنة بشهر محرم 1444هـ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 16.4 ألف عقار مبيع.ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر محرم 1445هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 6% لتصل إلى 8.51 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعاً بنسبة 88% لتصل إلى 8.75 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.72 مليار ريال.ومثلت قيمة الصفقات التجارية ما نسبته 46% من إجمالي الصفقات العقارية، تلتها الصفقات السكنية بنحو 45%، ثم الصفقات الزراعية والصناعية 9%.واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر محرم الماضي، وذلك بنسبة 88% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 16.7 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 1.6 مليار ريال.وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال شهر محرم، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 32% لتصل إلى 71.3 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وكانت جدة أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر المحرم 1445هـ، بقيمة 6.4 مليار ريال، تلتها الرياض بنحو 6.16 مليار ريال.