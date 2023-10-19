الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات

موديز
وكالة موديز
أ أ
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توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة 2023-2026 مع إسهام القطاع غير النقطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي في الفترة ذاتها.اضافة اعلان

نمو قطاع النفط

كما توقعت أن يكون النمو في القطاع النفطي قويًا خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في القطاع الخاص، وفقًا لصحيفة "مال" .

قوة النشاط غير النفطي

وكانت الوكالة قد توقعت حول البيان التمهيدي لميزانية المملكة 2024، أن يظل إسهام النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قوية خلال العام الجاري.
وأضافت "موديز" تأتي قوة النشاط غير النفطي على الرغم من انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

تنويع الاقتصاد

وأوضحت الوكالة أنه من بين القطاعات التي توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل قطاعي الترفيه والسياحة.
فيما توقعت "موديز" أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الرئيس للدخل في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن المكاسب المالية من الاقتصاد غير النفطي ستستغرق بعض الوقت لتصبح ملموسة.

البيان التمهيدي لميزانية 2024

كانت وزارة المالية قد أعلنت السبت الماضي البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وايرادات 1.17 تريليون ريال.
ومن المتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

احتياطيات حكومية قوية

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تُمكّن من احتواء أي أزمات مستقبلاً".
وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %. وتوقع الوزير "انتعاشًا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط".

1.25 تريليون ريال إيرادات

وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024.
ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024.

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