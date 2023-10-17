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صحيفة تواصل الالكترونية

21 عقوبة.. "الصناعة" تنفذ 648 جولة رقابية على المواقع التعدينية

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جولات رقابية
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نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية-, 648 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي.اضافة اعلان

21 عقوبة على المُنشآت المخالفة

 وأصدرت 21 عقوبة على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (10) عقوبات العمل بدون رخصة، و(5) عقوبات عدم الالتزام بشروط الرخصة، و(3) عقوبات القيام بنقل خام واستخدام معدات داخل المحجر، وعقوبتان عمل خارج حدود الرخصة، وعقوبة واحدة للعمل برخصة منتهية.

الباحة تحصد أكبر نسبة مخالفات

 وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح, أن المخالفين في منطقة الباحة يشكّـلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 8 عقوبات، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 6 عقوبات، ثم منطقتا الرياض والشرقية بـ 3 عقوبات، ثم منطقة المدينة المنورة بعقوبة واحدة.
 وأكّد الجراح, عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني

 وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.

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