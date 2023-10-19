بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)

أ أ

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق 3 مشاريع جديدة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، وذلك في أكبر الضواحي السكنية بالمملكة ضاحية الفرسان، شمال شرق الرياض. اضافة اعلان

حيث تتوالى سلسلة الإطلاقات في الضاحية، وذلك ضمن خطط ومستهدفات الشركة في توفير خيارات سكنية نوعية وضخ المزيد من الوحدات السكنية في الرياض ومختلف مناطق المملكة.، وفقًا لصحيفة "مال".





مشروع ميار بضاحية الفرسان



مشروعا سما الفرسان وجوهرة الفرسان



نعلن اليوم عن إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة في ⁧ #ضاحية_الفرسان ⁩ ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وذلك لضخ 1400 وحدة سكنية عصرية، ضمن بيئة حيوية تتكامل فيها الخدمات والمرافق لترتقي بمعايير جودة الحياة. October 18, 2023

مميزات ضاحية الفرسان



35 مليون متر مربع

