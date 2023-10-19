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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)

إطلاق 3 مشاريع سكنية جديدة
3 مشاريع سكنية بضاحية الفرسان
أ أ
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أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق 3 مشاريع جديدة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، وذلك في أكبر الضواحي السكنية بالمملكة ضاحية الفرسان، شمال شرق الرياض.اضافة اعلان
حيث تتوالى سلسلة الإطلاقات في الضاحية، وذلك ضمن خطط ومستهدفات الشركة في توفير خيارات سكنية نوعية وضخ المزيد من الوحدات السكنية في الرياض ومختلف مناطق المملكة.، وفقًا لصحيفة "مال".

مشروع ميار بضاحية الفرسان

حيث يقع مشروع ميار في المرحلة الأولى من الضاحية، وبمساحة تتخطى 99 ألف ليوفّر 374 وحدة سكنية بخيارات ومساحات متنوعة تلبي كافة الرغبات والاحتياجات، حيث تمّ تصميمها بأسلوب عصري وفق أعلى معايير الجودة في البناء والتشييد.
كما شهدت المرحلة الأولى تقدمًا سريعًا في أعمال البنية التحتية وحققت إنجازًا كبيرًا حيث شارف مركز المبيعات على الانتها.
وبدأ العمل على بوابة الضاحية والجامع بالإضافة إلى تقدّم الأعمال في البنية الفوقية بشكل ملحوظ لخلق مجتمعات سكنية بمعايير جديدة.

مشروعا سما الفرسان وجوهرة الفرسان

ويقع مشروعي سما الفرسان وجوهرة الفرسان في المرحلة الثانية من ضاحية الفرسان حيث سيوفّران أكثر من 1063 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 316 ألف.
وتم الإعلان عن انطلاق أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية في مطلع شهر أكتوبر الحالي والتي تضم 18 مشروعًا سكنيًا لتوفّر أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تسهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة التي تليق بتطلعات الأسرة السعودية وتحقق لهم أسلوب حياة حيوي لينعم سكانها بالرفاهية.

مميزات ضاحية الفرسان

كما تتميز ضاحية الفرسان باحتوائها على أكثر من 190 مرفقاً حيوياً، ومراكز تجارية ومسطحات بمساحات خضراء تتجاوز 6 مليون م 2.
وتساعد بذلك في أنسنة المدن وخلق مجتمعات حيوية توفّر كافة الاحتياجات وتضمن الوصول السهل والسريع للخدمات والمرافق عبر مسارات آمنة للمشاة والدراجات.
كما تضم الضاحية كل ما يسهم في تمكين الأسرة السعودية من العيش في مكانٍ متكامل يليق بتطلعاتهم.
ويمكن الاطلاع على المشاريع الجديدة وتفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن خطوات سهلة، وذلك من خلال زيارة الرابط (اضغط هنا).

35 مليون متر مربع

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.
وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة.
كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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