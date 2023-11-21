ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

أ أ

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 10.16 نقاط ليقفل عند مستوى 11129.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 265 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.





الشركات الأكثر ارتفاعاً





الصناعات الكهربائية والكثيري الأكثر نشاطاً





ارتفاع السوق الموازية



وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا.وجاءت شركات إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68 % و 2.98%.فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومرافق، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 239.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24103.11 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.