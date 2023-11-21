الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

اسعار الأسهم1
أسعار الأسهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 10.16 نقاط ليقفل عند مستوى 11129.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.اضافة اعلان
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 265 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.


الشركات الأكثر ارتفاعاً

 وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت شركات إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68 % و 2.98%.


الصناعات الكهربائية والكثيري الأكثر نشاطاً

 فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومرافق، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع السوق الموازية

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 239.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24103.11 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار الذهب2
10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اقرأ أيضا

تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع أوبك+

إقفال طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بـ2.667 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الاسهم 4:50 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

انخفاض مؤشر سوق الأسهم 17.21 نقطة بعد تداول 217 مليون سهم

اسعار الاسهم 4:51 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

بعد 7 جلسات ارتفاع.. سوق الأسهم يتراجع 2.89 نقطة

اسعار الاسهم 4:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

9.91 نقطة.. استمرار مكاسب مؤشر الأسهم.. بعد ارتفاع 74 شركة

اسعار الأسهم1 4:54 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 86 نقطة.. بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال

اقرأ أيضا

قوات الدافع الجوي
3:27 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التقديم الثلاثاء القادم.. وظائف بقوات الدفاع الجوي

تمور المدينة
3:01 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

محسنات الخرسانة
1:55 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

ريال
1:38 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

بلغت 811 مليار ريال.. 50% ارتفاعاً بالودائع الإدخارية في البنوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى