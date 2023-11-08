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انخفاض مؤشر سوق الأسهم 17.21 نقطة بعد تداول 217 مليون سهم

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، 17.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10928.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.اضافة اعلان


تداول 217 مليون سهم

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 217 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا.


الشركات الأكثر انخفاضاً

أما أسهم شركات الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14%.
 فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وشمس، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في الكمية.


أرامكو وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطا في القيمة

 كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وزين السعودية، والراجحي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع السوق الموازية

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 740.51 نقطة ليقفل عند مستوى 23047.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 مليون سهم.

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