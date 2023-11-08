انخفاض مؤشر سوق الأسهم 17.21 نقطة بعد تداول 217 مليون سهم

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انخفض مؤشر
الأسهم السعودية الرئيس اليوم، 17.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10928.76 نقطة،
وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 217 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة
ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.
تداول 217 مليون سهم
وكانت أسهم شركات لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا.
أما أسهم شركات
الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب
الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14%.
الشركات الأكثر
انخفاضاً
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وشمس، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في الكمية.