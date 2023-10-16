ارتفاع أسعار 149 شركة.. ومؤشر السوق يغلق عند 10622.12

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ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 79.26 نقطة ليقفل عند مستوى 10622.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.





صافولا والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعاً





شركات أديس الأنشط في الكمية





ارتفاع السوق الموازية



وكانت أسهم شركات مجموعة صافولا، والصقر للتأمين، وأكوا باور، والزامل الصناعية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات وقت اللياقة، والكيميائية، ونسيج، ومعادن، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.23%.وكانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وأديس، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 566.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22626.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.