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هبوط أسعار النفط واحدًا بالمئة مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط

أسعار النفط
هبوط أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها يوم الجمعة.
وخففت محادثات سلام بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
كما قلصت بيانات تضخم أمريكية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا.

هبوط أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا أو 1.1 بالمئة إلى 88.50 دولار للبرميل، قبل أن تصعد إلى 88.55 دولار بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 83.01 دولار للبرميل.

استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط

وقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي ماركت إن تكثيف جهود الوساطة في اتفاق هدنة بين "دولة الاحتلال" وحماس خفف التوترات الجيوسياسية وأسهم في الافتتاح الضعيف للأسواق يوم الاثنين.
وقال مسؤول في حماس لرويترز إن وفدًا من الحركة سيزور القاهرة يوم الاثنين للمشاركة في محادثات سلام.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن "دولة الاحتلال" وافقت على الاستماع للمخاوف الأمريكية بخصوص التداعيات الإنسانية للاجتياح "الصهيوني" المحتمل لمدينة رفح.

التضخم في الولايات المتحدة

كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7 بالمئة في اثني عشر شهرًا حتى مارس، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند اثنين بالمئة.
ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي المقابل يعزز ارتفاع الدولار توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول. ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

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