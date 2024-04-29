أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 إبريل.. عيار 22 يُسجل 259 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29 من إبريل، حيث حافظت على ارتفاعها مستقرة لليوم الثاني على التوالي في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 282.71 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.15 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 247.38 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.04 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.92 ريال.الذهب عيار 24 282.71 ريالالذهب عيار 22 259.15 ريالالذهب عيار 21 247.38 ريالالذهب عيار 18 212.04 ريالالذهب عيار 14 164.92 ريالالذهب عيار 12 141.36 ريالأسعار أوقية الذهب 8,792ريالأسعار جنيه الذهب 1,979 ريالأسعار كيلو الذهب 282,710 ريالالذهب عيار 24 282.71 ريالالذهب عيار 22 259.15 ريالالذهب عيار 21 247.38 ريالالذهب عيار 18 212.04 ريالالذهب عيار 14 164.92 ريالالذهب عيار 12 141.36 ريالأسعار أوقية الذهب 8,792ريالأسعار جنيه الذهب 1,979 ريالأسعار كيلو الذهب 282,710 ريال