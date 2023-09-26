ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 40 نقطة بعد تداولات بـ 6 مليارات ريال

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم وحقق 40.30 نقطة ليقفل عند مستوى
10918.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وساسكو،
وأميانتيت، ومجموعة الحكير، والدريس الأكثر ارتفاعًا.
الصقر للتأمين وساسكو الأكثر ارتفاعاً
وجاءت أسهم شركات الباحة، وثمار، والعقارية، وسمو، والمطاحن الألى الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً ما بين 7.86% و6.25% .
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والأهلي، ودار الأركان، ولومي هي
الأكثر نشاطًا في الكمية.
أرامكو والباحة والأهلي أنشط الشركات
وجاءت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.