ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 40 نقطة بعد تداولات بـ 6 مليارات ريال

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم وحقق 40.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10918.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركات على تراجع.





الصقر للتأمين وساسكو الأكثر ارتفاعاً





أرامكو والباحة والأهلي أنشط الشركات





الموازي يربح 169 نقطة



وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وساسكو، وأميانتيت، ومجموعة الحكير، والدريس الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات الباحة، وثمار، والعقارية، وسمو، والمطاحن الألى الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً ما بين 7.86% و6.25% .وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والأهلي، ودار الأركان، ولومي هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وجاءت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 169.84 نقطة ليقفل عند مستوى 22406.83 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 86 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.