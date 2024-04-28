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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 28 إبريل.. عيار 24 يُسجل 283 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 28 من إبريل، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 282.71 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.15 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 247.38 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.04 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.92 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           282.71 ريال
الذهب عيار 22            259.15 ريال
الذهب عيار  21           247.38 ريال
الذهب عيار  18            212.04 ريال    
الذهب عيار  14            164.92 ريال
الذهب عيار 12              141.36 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,792ريال
أسعار جنيه الذهب        1,979 ريال
أسعار كيلو الذهب     282,710 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           281.55 ريال
الذهب عيار 22            257.90 ريال
الذهب عيار  21           246.35 ريال
الذهب عيار  18             211.16 ريال    
الذهب عيار  14           164.70 ريال
الذهب عيار 12             140.77 ريال

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25 إبريل.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًا

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