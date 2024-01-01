أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024

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يعتبر عام 2024 بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من
السياسات الاقتصادية المختلفة والتي لها تأثيرات واسعة محتملة.
وحدد نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة "ستاندرد آند بورز العالمية" 10 توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024.
أهم التوقعات الاقتصادية لعام 2024وجاءت أهم التوقعات الاقتصادية لعام 2024 في تقرير لشركة "ستاندرد آند بورز العالمية"
كالتالي:
اعتدال التضخميتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم
أسعار المستهلك العالمي 4.7% في العام 2024، بانخفاض عن المعدل المتوقع يقدر بنحو
5.6% في العام 2023 والذروة بنسبة 7.6% في العام 2022.
انخفاض النمو في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيةيتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث
المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 - 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 - على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.
تعافي اقتصاد الصينسيتم دعم اقتصاد البر الرئيس للصين بمزيد من التكيف،
بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق
الإسكان.
تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيس للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.
خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمةمع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.
تخفيف القيود في الأسواق الناشئةشددت البنوك المركزية - التي بدأت بالفعل سياسة
التيسير النقدي بشكل عام - سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيًا.. والحفاظ على
التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيًا بسرعة،
في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في
شيلي والبرازيل وبيرو.
ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.
انخفاض قيمة الدولار الأمريكيسيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو
الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلاً عن العبء الواقع من عجز
الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية
بشكل غير مستدام.
ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأمريكي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبًا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.
استمرار التحديات المالية المعيقة للنمومن المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا
لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير
التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في
العام 2024.
من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض غير المؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.