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استقرار أسعار النفط برغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

أسعار النفط
استقرار أسعار النفط
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لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على أمرين مهمين، أولهما - التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وثانيهما - التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 79.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.59 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار ثلاثة سنتات.
وحجم التعاملات ضعيف نظرًا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين دولة الاحتلال وغزة.

استئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر

وقالت شركة ميرسك الدنمركية، يوم الأحد، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسومًا إضافية على تغيير مسار السفن.
وبشكل منفصل، نفت إيران يوم الاثنين ادعاءً أمريكيًا بأن طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها ضربت ناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في مطلع الأسبوع إن السفينة "كيم بلوتو" التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا، تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند.

خفض أسعار الفائدة

وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضًا بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المقاييس الرئيسة، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

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