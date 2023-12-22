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ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز مستويات 80 دولارًا

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر، وتجاوز خام برنت حاجز الـ80 دولارًا متجهًا نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

ارتفاع العقود الآجلة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.84% إلى 80.6 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.9% مسجلة 74.53 دولار للبرميل.
أما على صعيد الأداء الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4% للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

تداعيات انسحاب أنجولا من أوبك

وكانت الحكومة الأنجولية أعلنت أمس الخميس أنها قررت الانسحاب من منظمة أوبك لأن العضوية لا تخدم مصالحها.
كما أن أنجولا كانت قد احتجت في السابق على قرار مجموعة أوبك+ الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.
وفي عام 2007 انضمت أنجولا إلى أوبك، وتنتج 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، مقابل 28 مليون برميل يوميًا تنتجها المجموعة بأكملها.

مستجدات التوترات في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بآخر مستجدات التوترات في البحر الأحمر، يؤكد المحللون أن تأثير الهجمات على بعض السفن العابرة في البحر الأحمر والناقلة لإمدادات النفط محدود حتى الآن، إذ يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
من جانبه قال المحلل لدى سي.إم.سي، ماركتس ليون لي، في تصريحات نقلتها رويترز إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشًا بسبب الصراعات الجيوسياسية والتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك".

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