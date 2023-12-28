الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تأثر أسعار النفط بالتوترات في الشرق الأوسطاضافة اعلان

وسيطرت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة، مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو 0.3 بالمئة أيضًا إلى 74.35 دولار للبرميل.
وتراجعت الأسعار بنحو 2% يوم الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن تورط إيران، قد يجعل من الصعب بيع المزيد".
وأعلنت شركة الشحن الدنمركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات النفط الأمريكية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقًا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

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