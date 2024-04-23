أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23 إبريل.. عيار 21 يُسجل 247 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 من إبريل، حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 282.47 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 258.93 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 247.16 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 211.85 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.77 ريال.الذهب عيار 24 282.47 ريالالذهب عيار 22 258.93 ريالالذهب عيار 21 247.16 ريالالذهب عيار 18 211.85 ريالالذهب عيار 14 164.77 ريالالذهب عيار 12 141.23 ريالأسعار أوقية الذهب 8,785 ريالأسعار جنيه الذهب 1,977 ريالأسعار كيلو الذهب 282,465 ريالالذهب عيار 24 286.71 ريالالذهب عيار 22 262.82 ريالالذهب عيار 21 250.88 ريالالذهب عيار 18 215.04 ريالالذهب عيار 14 167.25 ريالالذهب عيار 12 143.36 ريالأسعار أوقية الذهب 8,917 ريالأسعار جنيه الذهب 2,007 ريالأسعار كيلو الذهب 286,710 ريال