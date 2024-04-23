الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23 إبريل.. عيار 21 يُسجل 247 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 من إبريل، حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 282.47 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 258.93 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 247.16 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 211.85 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.77 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24       282.47 ريال
الذهب عيار 22         258.93 ريال
الذهب عيار  21         247.16 ريال
الذهب عيار  18           211.85 ريال    
الذهب عيار  14         164.77 ريال
الذهب عيار 12           141.23 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,785 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,977 ريال
أسعار كيلو الذهب   282,465 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           286.71 ريال
الذهب عيار 22            262.82 ريال
الذهب عيار  21            250.88 ريال
الذهب عيار  18            215.04 ريال   
الذهب عيار  14            167.25 ريال
الذهب عيار 12             143.36 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,917 ريال
أسعار جنيه الذهب        2,007 ريال
أسعار كيلو الذهب     286,710 ريال

اقرأ أيضا

تحت رعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية

توضيح من "كفالة" حول منتج ضمان تمويل منشآت القطاع الاستشاري

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. عيار 22 يُسجل 263 ريالًا

تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 10:51 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. عيار 22 يُسجل 263 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 4:14 م الجمعة، 29 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 مارس.. عيار 21 يُسجل 234 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 1:06 م الخميس، 28 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس.. عيار 22 يُسجل 242 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 12:46 م الأربعاء، 27 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. عيار 24 يُسجل 264 ريالًا