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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 مارس.. عيار 21 يُسجل 234 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  266.86 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 244.63 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 233.51 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 200.15 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 155.67 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         266.86 ريال
الذهب عيار 22          244.63 ريال
الذهب عيار  21            233.51 ريال
الذهب عيار  18            200.15 ريال     
الذهب عيار  14           155.67 ريال
الذهب عيار 12            133.43 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,300 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,868 ريال
أسعار كيلو الذهب  263,868  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24           263.62 ريال
الذهب عيار 22              241.66 ريال
الذهب عيار  21             230.58 ريال
الذهب عيار  18              197.72 ريال     
الذهب عيار  14             153.76 ريال
الذهب عيار 12                131.81 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,199 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,845 ريال
أسعار كيلو الذهب    263,624  ريال  

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