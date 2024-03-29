أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 مارس.. عيار 21 يُسجل 234 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الجمعة 29 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 266.86 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 244.63 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 233.51 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 200.15 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 سعر 155.67 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 266.86 ريال
الذهب عيار 22 244.63 ريال
الذهب عيار 21 233.51 ريال
الذهب عيار 18 200.15 ريال
الذهب عيار 14 155.67 ريال
الذهب عيار 12 133.43 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,300 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,868 ريال
أسعار كيلو الذهب 263,868 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب عيار
24 263.62 ريال
الذهب عيار 22 241.66 ريال
الذهب عيار 21 230.58 ريال
الذهب عيار 18 197.72 ريال
الذهب عيار 14 153.76 ريال
الذهب عيار 12 131.81 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,199 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,845 ريال
أسعار كيلو الذهب 263,624 ريال