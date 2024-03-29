أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 مارس.. عيار 21 يُسجل 234 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 266.86 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 244.63 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 233.51 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 200.15 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 155.67 ريال.الذهب عيار 24 266.86 ريالالذهب عيار 22 244.63 ريالالذهب عيار 21 233.51 ريالالذهب عيار 18 200.15 ريالالذهب عيار 14 155.67 ريالالذهب عيار 12 133.43 ريالأسعار أوقية الذهب 8,300 ريالأسعار جنيه الذهب 1,868 ريالأسعار كيلو الذهب 263,868 ريالالذهب عيار 24 263.62 ريالالذهب عيار 22 241.66 ريالالذهب عيار 21 230.58 ريالالذهب عيار 18 197.72 ريالالذهب عيار 14 153.76 ريالالذهب عيار 12 131.81 ريالأسعار أوقية الذهب 8,199 ريالأسعار جنيه الذهب 1,845 ريالأسعار كيلو الذهب 263,624 ريال