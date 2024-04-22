الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22 إبريل.. عيار 22 يُسجل 263 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 22 من إبريل، حيث حافظت على ارتفاعها الذي سجلته أمس.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  286.71 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 262.82 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 250.88 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 215.04 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 167.25 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          286.71 ريال
الذهب عيار 22           262.82 ريال
الذهب عيار  21          250.88 ريال
الذهب عيار  18           215.04 ريال    
الذهب عيار  14           167.25 ريال
الذهب عيار 12            143.36 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,917 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,007 ريال
أسعار كيلو الذهب   286,710 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            286.71 ريال
الذهب عيار 22             262.82 ريال
الذهب عيار  21            250.88 ريال
الذهب عيار  18             215.04 ريال    
الذهب عيار  14             167.25 ريال
الذهب عيار 12              143.36 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,917 ريال
أسعار جنيه الذهب        2,007 ريال
أسعار كيلو الذهب     286,710 ريال

اقرأ أيضا

مع جهات حكومية.. منشآت" تُطلق أسبوع الابتكار 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 21 إبريل.. الإسترليني بـ 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 21 إبريل.. عيار 24 يُسجل 287 ريالًا

"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج الزيوت العطرية بالطائف

البنك الدولي يختار المملكة مركزًا عالميًا لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 4:14 م الجمعة، 29 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 مارس.. عيار 21 يُسجل 234 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 1:06 م الخميس، 28 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس.. عيار 22 يُسجل 242 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 12:46 م الأربعاء، 27 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. عيار 24 يُسجل 264 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 12:25 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 مارس.. عيار 21 يُسجل 229 ريالًا