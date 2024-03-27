أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. عيار 24 يُسجل 264 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأربعاء 27 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 263.75 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 241.77 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 230.79 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 197.82 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 سعر 153.86 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار 24 263.75 ريال
الذهب عيار 22 241.77 ريال
الذهب عيار 21 230.79 ريال
الذهب عيار 18 197.82 ريال
الذهب عيار 14 153.86 ريال
الذهب عيار 12 131.88 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,203 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,846 ريال
أسعار كيلو الذهب 263,750 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 262.26 ريال
الذهب عيار 22 240.41 ريال
الذهب عيار 21 229.48 ريال
الذهب عيار 18 196.70 ريال
الذهب عيار 14 152.99 ريال
الذهب عيار 12 131.13 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,156 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,836 ريال
أسعار كيلو الذهب 262,259 ريال