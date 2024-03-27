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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. عيار 24 يُسجل 264 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 27 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  263.75 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 241.77 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 230.79 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 197.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 153.86 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار  24           263.75 ريال
الذهب عيار 22             241.77 ريال
الذهب عيار  21             230.79 ريال
الذهب عيار  18             197.82 ريال     
الذهب عيار  14              153.86 ريال
الذهب عيار 12                131.88 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,203 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,846 ريال
أسعار كيلو الذهب     263,750  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            262.26 ريال
الذهب عيار 22             240.41 ريال
الذهب عيار  21             229.48 ريال
الذهب عيار  18             196.70 ريال     
الذهب عيار  14             152.99 ريال
الذهب عيار 12                131.13 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,156 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,836 ريال
أسعار كيلو الذهب    262,259  ريال 

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