أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مارس.. عيار 24 يُسجل 264 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 27 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 263.75 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 241.77 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 230.79 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 197.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 153.86 ريال.أسعار الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 263.75 ريالالذهب عيار 22 241.77 ريالالذهب عيار 21 230.79 ريالالذهب عيار 18 197.82 ريالالذهب عيار 14 153.86 ريالالذهب عيار 12 131.88 ريالأسعار أوقية الذهب 8,203 ريالأسعار جنيه الذهب 1,846 ريالأسعار كيلو الذهب 263,750 ريالالذهب عيار 24 262.26 ريالالذهب عيار 22 240.41 ريالالذهب عيار 21 229.48 ريالالذهب عيار 18 196.70 ريالالذهب عيار 14 152.99 ريالالذهب عيار 12 131.13 ريالأسعار أوقية الذهب 8,156 ريالأسعار جنيه الذهب 1,836 ريالأسعار كيلو الذهب 262,259 ريال