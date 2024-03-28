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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس.. عيار 22 يُسجل 242 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  263.62 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 241.66 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 230.58 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 197.72 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 153.76 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           263.62 ريال
الذهب عيار 22             241.66 ريال
الذهب عيار  21            230.58 ريال
الذهب عيار  18             197.72 ريال     
الذهب عيار  14            153.76 ريال
الذهب عيار 12               131.81 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,199 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,845 ريال
أسعار كيلو الذهب   263,624  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            263.75 ريال
الذهب عيار 22             241.77 ريال
الذهب عيار  21             230.79 ريال
الذهب عيار  18              197.82 ريال     
الذهب عيار  14             153.86 ريال
الذهب عيار 12               131.88 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,203 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,846 ريال
أسعار كيلو الذهب    263,750  ريال  

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