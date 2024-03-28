أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس.. عيار 22 يُسجل 242 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 263.62 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 241.66 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 230.58 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 197.72 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 153.76 ريال.الذهب عيار 24 263.62 ريالالذهب عيار 22 241.66 ريالالذهب عيار 21 230.58 ريالالذهب عيار 18 197.72 ريالالذهب عيار 14 153.76 ريالالذهب عيار 12 131.81 ريالأسعار أوقية الذهب 8,199 ريالأسعار جنيه الذهب 1,845 ريالأسعار كيلو الذهب 263,624 ريالالذهب عيار 24 263.75 ريالالذهب عيار 22 241.77 ريالالذهب عيار 21 230.79 ريالالذهب عيار 18 197.82 ريالالذهب عيار 14 153.86 ريالالذهب عيار 12 131.88 ريالأسعار أوقية الذهب 8,203 ريالأسعار جنيه الذهب 1,846 ريالأسعار كيلو الذهب 263,750 ريال