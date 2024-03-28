أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 مارس.. عيار 22 يُسجل 242 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 28 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 263.62 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 241.66 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 230.58 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 197.72 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 153.76 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 263.62 ريال
الذهب عيار 22 241.66 ريال
الذهب عيار 21 230.58 ريال
الذهب عيار 18 197.72 ريال
الذهب عيار 14 153.76 ريال
الذهب عيار 12 131.81 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,199 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,845 ريال
أسعار كيلو الذهب 263,624 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 263.75 ريال
الذهب عيار 22 241.77 ريال
الذهب عيار 21 230.79 ريال
الذهب عيار 18 197.82 ريال
الذهب عيار 14 153.86 ريال
الذهب عيار 12 131.88 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,203 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,846 ريال
أسعار كيلو الذهب 263,750 ريال