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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 إبريل.. عيار 24 يُسجل 286 ريالًا

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أسعار الذهب
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 تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر   286.37 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 262.51 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 250.58 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 214.78 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر    167.05 ريال. 

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          286.37 ريال
الذهب عيار 22            262.51 ريال
الذهب عيار  21            250.58 ريال
الذهب عيار  18            214.78 ريال    
الذهب عيار  14            167.05 ريال
الذهب عيار 12              143.18 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,906 ريال
أسعار جنيه الذهب       2,005 ريال
أسعار كيلو الذهب    286,370 ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24         284.23 ريال
الذهب عيار 22          260.55 ريال
الذهب عيار  21          248.71 ريال
الذهب عيار  18            213.18 ريال    
الذهب عيار  14           165.90 ريال
الذهب عيار 12             142.11 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,840 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,990 ريال
أسعار كيلو الذهب   264,230 ريال

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