أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 إبريل.. عيار 24 يُسجل 286 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 286.37 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 262.51 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 250.58 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 214.78 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 167.05 ريال.الذهب عيار 24 286.37 ريالالذهب عيار 22 262.51 ريالالذهب عيار 21 250.58 ريالالذهب عيار 18 214.78 ريالالذهب عيار 14 167.05 ريالالذهب عيار 12 143.18 ريالأسعار أوقية الذهب 8,906 ريالأسعار جنيه الذهب 2,005 ريالأسعار كيلو الذهب 286,370 ريالالذهب عيار 24 284.23 ريالالذهب عيار 22 260.55 ريالالذهب عيار 21 248.71 ريالالذهب عيار 18 213.18 ريالالذهب عيار 14 165.90 ريالالذهب عيار 12 142.11 ريالأسعار أوقية الذهب 8,840 ريالأسعار جنيه الذهب 2,990 ريالأسعار كيلو الذهب 264,230 ريال