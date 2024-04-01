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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 إبريل.. عيار 22 يُسجل 245 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1 من إبريل، حيث حافظت على ارتفاعها في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  267.01 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 244.76 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 233.64 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 200.26 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 155.76 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          267.01 ريال
الذهب عيار 22           244.76 ريال
الذهب عيار  21           233.64 ريال
الذهب عيار  18           200.26 ريال     
الذهب عيار  14            155.76 ريال
الذهب عيار 12             133.50 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,304 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,869 ريال
أسعار كيلو الذهب   267,009  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24          267.01 ريال
الذهب عيار 22           244.76 ريال
الذهب عيار  21           233.64 ريال
الذهب عيار  18            200.26 ريال     
الذهب عيار  14            155.76 ريال
الذهب عيار 12             133.43 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,304 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,869 ريال
أسعار كيلو الذهب   267,009  ريال  

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