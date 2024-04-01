أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 إبريل.. عيار 22 يُسجل 245 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الاثنين 1 من إبريل، حيث حافظت على ارتفاعها في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 267.01 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 244.76 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 233.64 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 200.26 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 155.76 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 267.01 ريال
الذهب عيار 22 244.76 ريال
الذهب عيار 21 233.64 ريال
الذهب عيار 18 200.26 ريال
الذهب عيار 14 155.76 ريال
الذهب عيار 12 133.50 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,304 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,869 ريال
أسعار كيلو الذهب 267,009 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب عيار
24 267.01 ريال
الذهب عيار 22 244.76 ريال
الذهب عيار 21 233.64 ريال
الذهب عيار 18 200.26 ريال
الذهب عيار 14 155.76 ريال
الذهب عيار 12 133.43 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,304 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,869 ريال
أسعار كيلو الذهب 267,009 ريال