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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 إبريل.. عيار 21 يُسجل 249 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16 من إبريل، حيث سجل انخفاضًا طفيفًا عن يوم أمس، في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  284.23 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 260.55 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 248.71 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 213.18 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 165.90 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         284.23 ريال
الذهب عيار 22          260.55 ريال
الذهب عيار  21          248.71 ريال
الذهب عيار  18            213.18 ريال    
الذهب عيار  14           165.90 ريال
الذهب عيار 12             142.11 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,840 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,990 ريال
أسعار كيلو الذهب  264,230 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24         288.72 ريال
الذهب عيار 22          264.66 ريال
الذهب عيار  21         252.64 ريال
الذهب عيار  18          216.54 ريال    
الذهب عيار  14          168.42 ريال
الذهب عيار 12           144.36 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,979 ريال
أسعار جنيه الذهب       2,021 ريال
أسعار كيلو الذهب  288,722 ريال

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