وزير الطاقة يجتمع بنظيره الموريتاني ويوقعان مذكرة تفاهم حول قطاعات الكهرباء والهيدروجين النظيف

أ أ

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في الرياض اليوم، بمعالي وزير البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناني ولد أشروقة، وناقشا آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

وفي الاجتماع، الذي عقد على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حاليًا، وقّع الوزيران مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

وتشمل المذكرة تشجيع تبادل الخبرات، ودراسة فرص الشراكة في قطاع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والطاقة الجوفية، وتطوير وتحسين منظومة الكهرباء لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة.

كما تتضمن المذكرة دراسة فرص تطوير مشروعاتٍ مشتركة، ونقل التقنيات اللازمة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتقنيات الطاقة النظيفة، من أجل تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل والتقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.

