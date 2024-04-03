أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 إبريل.. عيار 24 يُسجل 272 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم
الأربعاء 3 من إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 272.32 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 249.63 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 238.29 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 204.24 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 سعر 158.86 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 272.32 ريال
الذهب عيار 22 249.63 ريال
الذهب عيار 21 238.29 ريال
الذهب عيار 18 204.24 ريال
الذهب عيار 14 158.86 ريال
الذهب عيار 12 136.16 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,469 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,906 ريال
أسعار كيلو الذهب 272,322 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب عيار
24 270.93 ريال
الذهب عيار 22 248.35 ريال
الذهب عيار 21 237.07 ريال
الذهب عيار 18 203.20 ريال
الذهب عيار 14 158.04 ريال
الذهب عيار 12 135.46 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,426 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,897 ريال
أسعار كيلو الذهب 270,927 ريال