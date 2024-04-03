أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 إبريل.. عيار 24 يُسجل 272 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 من إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 272.32 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 249.63 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 238.29 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 204.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 158.86 ريال.الذهب عيار 24 272.32 ريالالذهب عيار 22 249.63 ريالالذهب عيار 21 238.29 ريالالذهب عيار 18 204.24 ريالالذهب عيار 14 158.86 ريالالذهب عيار 12 136.16 ريالأسعار أوقية الذهب 8,469 ريالأسعار جنيه الذهب 1,906 ريالأسعار كيلو الذهب 272,322 ريالالذهب عيار 24 270.93 ريالالذهب عيار 22 248.35 ريالالذهب عيار 21 237.07 ريالالذهب عيار 18 203.20 ريالالذهب عيار 14 158.04 ريالالذهب عيار 12 135.46 ريالأسعار أوقية الذهب 8,426 ريالأسعار جنيه الذهب 1,897 ريالأسعار كيلو الذهب 270,927 ريال