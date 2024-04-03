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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 إبريل.. عيار 24 يُسجل 272 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 من إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  272.32 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 249.63 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 238.29 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 204.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 158.86 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          272.32 ريال
الذهب عيار 22           249.63 ريال
الذهب عيار  21            238.29 ريال
الذهب عيار  18           204.24 ريال     
الذهب عيار  14            158.86 ريال
الذهب عيار 12              136.16 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,469 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,906 ريال
أسعار كيلو الذهب   272,322  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24           270.93 ريال
الذهب عيار 22             248.35 ريال
الذهب عيار  21             237.07 ريال
الذهب عيار  18              203.20 ريال     
الذهب عيار  14             158.04 ريال
الذهب عيار 12               135.46 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,426 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,897 ريال
أسعار كيلو الذهب     270,927  ريال 

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